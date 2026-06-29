Entra en vigencia el dólar flexible: ¿cómo impactará en ahorros, créditos, remesas y compras?

El Gobierno puso en vigencia el nuevo régimen de Tipo de Cambio Flexible mediante la Resolución Ministerial N° 245, una medida que marca el fin del esquema de tipo de cambio fijo y establece una referencia cambiaria oficial ajustable, con el objetivo de ordenar el mercado de divisas y reducir la incertidumbre económica.

De acuerdo con la explicación difundida por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, el nuevo esquema no crea un nuevo mercado cambiario, sino que busca unificar las distintas referencias del dólar que coexistían en la economía boliviana, como el tipo de cambio oficial, el paralelo, el de frontera y otras modalidades de transacción.

¿Qué pasa con los ahorros?

Según la normativa, los depósitos bancarios en bolivianos no cambian sus condiciones ni pierden validez. En el caso de las cuentas en dólares, los saldos continúan expresados en esa moneda, aunque el valor de referencia para operaciones cambiarias comenzará a ajustarse bajo el nuevo régimen establecido por el Banco Central de Bolivia (BCB).

El Gobierno sostiene que la medida busca generar un retorno gradual de divisas al sistema financiero y recuperar la confianza de los ahorristas.

¿Cómo afecta a los créditos?

Las autoridades económicas señalaron que el nuevo régimen cambiario no modifica automáticamente las condiciones de los créditos vigentes en bolivianos. Sin embargo, especialistas advierten que los préstamos contratados en dólares podrían experimentar variaciones en su costo efectivo en moneda nacional dependiendo de la evolución futura del tipo de cambio flexible.

¿Qué ocurrirá con las compras y los precios?

El Ministerio de Economía sostiene que el nuevo tipo de cambio no debería provocar, por sí mismo, un incremento automático de precios, argumentando que muchos productos ya se comercializaban utilizando referencias del dólar paralelo.

“El nuevo tipo de cambio no crea una nueva realidad, la ordena”, afirmó la cartera de Estado.

No obstante, el comportamiento de los precios continuará dependiendo de factores como los costos de producción, transporte, abastecimiento y la dinámica de oferta y demanda, según explicó el propio Ministerio.

Remesas y envío de dinero

Uno de los cambios más destacados está relacionado con las remesas provenientes del exterior. El Gobierno prevé que los envíos de dinero a Bolivia sean liquidados utilizando la nueva referencia oficial vigente, lo que, según las autoridades, permitirá mejorar el rendimiento de las remesas recibidas por las familias y favorecer el retorno de divisas al sistema financiero.

“Cuando las remesas llegan con mayor confianza, las familias ganan y la economía se fortalece”, sostuvo el Ministerio de Economía.

La implementación del Tipo de Cambio Flexible será administrada por el Banco Central de Bolivia, entidad encargada de definir los mecanismos operativos y la evolución de la nueva referencia cambiaria, en el marco de la política económica definida por el Ejecutivo.

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