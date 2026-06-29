YPFB apuesta por el transporte ferroviario para abastecer combustible y reducir costos logísticos

YPFB reactivó el transporte ferroviario de combustibles con la llegada de un millón de litros de gasolina a la Refinería Guillermo Elder Bell de Palmasola, una modalidad que no se utilizaba desde hace más de tres años y que busca reforzar el abastecimiento en el país.

El presidente de la estatal petrolera, Sebastián Daroca, informó que el cargamento arribó por vía férrea como parte de la estrategia para fortalecer la logística de distribución y reducir los costos de transporte.

Daroca explicó que el uso del sistema ferroviario permitirá transportar mayores volúmenes de combustible de forma más eficiente, complementando el abastecimiento que actualmente también se realiza mediante cisternas.

Asimismo, informó que continúan llegando importantes volúmenes de diésel desde el puerto chileno de Arica, mientras más de 12 millones de litros permanecen en tránsito hacia distintos centros de distribución del país.

La autoridad aseguró que todos los cargamentos son sometidos a estrictos protocolos de seguridad y controles de calidad antes de ser distribuidos.

"Las cisternas serán descargadas cumpliendo rigurosamente los protocolos de seguridad y de control de calidad de los combustibles", señaló.

Daroca indicó que YPFB mantiene operativas sus labores de recepción, descarga y distribución con el objetivo de fortalecer el abastecimiento de combustibles en el mercado nacional.

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