Dockweiler: "El mercado determinará el tipo de cambio entre el dólar y el boliviano"

El alcalde de La Paz, César Dockweiler, advirtió que la implementación del nuevo tipo de cambio flexible podría generar impactos en la ejecución presupuestaria de los gobiernos municipales, debido al incremento en los costos de bienes e insumos importados y a la rigidez de las normas que regulan el gasto público.

Las declaraciones fueron realizadas durante una inspección a la Biblioteca Municipal Mariscal Andrés de Santa Cruz, que alberga más de 250.000 libros y una importante colección histórica de periódicos y documentos patrimoniales.

Tipo de cambio referencial

Dockweiler señaló que el Gobierno Municipal ya venía realizando estimaciones presupuestarias tomando como referencia el tipo de cambio paralelo y no el oficial de Bs 6,96, por lo que el nuevo esquema cambiario formaliza una situación que ya se reflejaba en la economía.

"Esta nueva medida significa que es el mercado el que va a determinar el tipo de cambio entre el dólar y el boliviano, lo cual puede tener incidencia directa en aquellos insumos que son principalmente importados", afirmó la autoridad.

El alcalde explicó que productos como el asfalto, los combustibles y otros insumos esenciales para la gestión municipal podrían experimentar variaciones de precio, afectando la ejecución de obras y servicios públicos. En ese sentido, anunció que solicitará reuniones con autoridades del área económica del Gobierno central para analizar mecanismos que permitan flexibilizar la administración presupuestaria de los municipios.

"Estamos solicitando reuniones con los ministros del área para evaluar la posibilidad de que también exista cierto nivel de flexibilidad en la determinación y ejecución de los presupuestos públicos", indicó.

No obstante, aclaró que en el corto plazo no se prevén afectaciones adicionales derivadas de la nueva política cambiaria, debido a que varios servicios municipales ya enfrentaron incrementos de costos por el encarecimiento previo de combustibles e insumos.

Revisión de presupuestos

En paralelo, Dockweiler informó que la Alcaldía inició un proceso de revisión interna para fortalecer las finanzas municipales, ante la reducción de ingresos y el incremento sostenido de gastos operativos.

Según detalló, los ingresos del municipio se mantienen entre Bs 1.700 y Bs 1.900 millones anuales, mientras que los egresos continúan creciendo por el financiamiento de servicios como el transporte municipal, el recojo de basura y el pago de personal.

Como parte de las medidas anunciadas, la Alcaldía buscará mejorar la eficiencia en la recaudación tributaria y combatir la evasión fiscal. Asimismo, reveló que una auditoría interna detectó cerca de 1.500 funcionarios que no registraban asistencia laboral de un total aproximado de 6.000 trabajadores municipales.

"Vamos a trabajar en dos elementos: mejorar la recaudación y fortalecer el control del gasto para disponer de mayores recursos destinados a inversiones para la ciudad", afirmó.

Durante la inspección a la Biblioteca Municipal Mariscal Andrés de Santa Cruz, el alcalde también anunció que se impulsarán inversiones para la preservación del patrimonio bibliográfico y la transformación del espacio en un centro de promoción de la lectura e investigación dirigido principalmente a jóvenes y estudiantes.

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