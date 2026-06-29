Analista advierte impactos diferenciados tras inicio del dólar flexible en Bolivia

El responsable de la Unidad de Análisis Económico de la Federación de Empresarios Privados de Cochabamba (FEPC), Marcelo Rocha, explicó los efectos del nuevo régimen de tipo de cambio flexible del dólar, que este lunes inició con una cotización oficial de Bs 9,73 fijada por el Banco Central de Bolivia (BCB).

Señaló que, en la práctica, gran parte de la economía ya operaba con referencias del mercado paralelo o del tipo de cambio oficial, por lo que la transición no representa un cambio abrupto, sino la formalización de una dinámica previa de depreciación del boliviano.

Aseguró además que la moneda boliviana ya había registrado una depreciación en los últimos años, lo que reduce el impacto inmediato del nuevo esquema.

Importadores y consumidores, los afectados

El analista advirtió que el mayor impacto se sentirá en el sector importador, debido a la necesidad de adquirir divisas para la compra de bienes e insumos del exterior. A este grupo se suman los consumidores de productos importados, quienes podrían enfrentar incrementos en los precios.

Rocha estimó que los costos de importación podrían subir entre un 8% y 10%, dependiendo del rubro y la estructura de cada producto.

Exportadores y sectores mixtos, los más favorecidos

En contraste, los sectores exportadores como la minería, el agro, el turismo y el comercio exterior serían los principales beneficiados, ya que perciben ingresos en dólares que ahora tienen mayor valor en moneda nacional.

También destacó a los sectores mixtos, como el agroindustrial, que importan insumos pero exportan producción, y que enfrentarán un impacto intermedio.

Condiciones económicas y riesgosRocha subrayó que el éxito del nuevo esquema dependerá del ingreso de divisas por exportaciones y de una adecuada política fiscal y monetaria. Advirtió que, si el déficit fiscal no se reduce y se mantiene el financiamiento mediante emisión monetaria, podría generarse inestabilidad en el tipo de cambio.

Asimismo, indicó que factores como bloqueos y fluctuaciones en sectores clave pueden influir en la estabilidad del mercado.

Ajustes graduales

El analista sostuvo que no se prevé un impacto inmediato fuerte para el consumidor general, aunque sí podrían registrarse ajustes graduales en algunos precios.

Recomendó mayor precaución en la firma de contratos, incorporando cláusulas de tipo de cambio para reducir riesgos financieros ante la nueva dinámica del mercado.

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