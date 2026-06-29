Transporte pesado cuestiona la falta de diésel y advierte que el sector está “nuevamente bloqueado”

El transporte pesado internacional se declaró en emergencia este lunes por el abastecimiento irregular de diésel y denunció que la escasez de combustible continúa afectando las operaciones del sector, especialmente en provincias y zonas fronterizas, donde aseguran que la situación es aún más crítica.

El representante del sector, Marcelo Cruz, expresó la preocupación de los transportistas y afirmó que, tras superar los bloqueos en las carreteras, ahora enfrentan un nuevo obstáculo debido a la falta de carburante.

"Muy molestos, muy preocupados por esta situación porque de estar bloqueados en las carreteras hemos pasado a estar nuevamente bloqueados, pero esta vez por combustible", manifestó.

El dirigente cuestionó la explicación brindada por el Gobierno sobre un supuesto control de calidad del diésel y aseguró que el problema responde a la falta de recursos para importar combustible.

"Hay una respuesta muy confusa de parte del Gobierno que dice que es control de calidad, pero nosotros ya por todo este tiempo de perjuicio sabemos que no hay dinero para el combustible", sostuvo.

Asimismo, responsabilizó de la crisis a los recientes bloqueos y pidió que las personas involucradas sean procesadas por las pérdidas económicas ocasionadas.

Cruz también recordó que el Gobierno eliminó la subvención en algunas zonas con el compromiso de normalizar el abastecimiento, pero aseguró que las filas y la escasez persisten.

"El Estado se ha comprometido; ha levantado la subvención precisamente para evitar que ya no haya más filas y lo que tenemos nuevamente son filas, falta de abastecimiento, contrabando y mercado negro", señaló.

Según explicó, la situación es más complicada en provincias y fronteras, donde existen retrasos de hasta diez días en la entrega del combustible previamente pagado por los transportistas.

El dirigente agregó que varios conductores que permanecieron varados durante los bloqueos tuvieron que abastecerse de combustible en Chile y Perú a un costo mayor para poder regresar al país.

El transporte pesado advirtió que, mientras no se normalice el suministro de diésel, las dificultades para el sector continuarán afectando la logística y el abastecimiento en distintas regiones del país.

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