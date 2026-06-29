Presidente Paz promulga ley que viabiliza crédito de $us 118,5 millones para infraestructura vial

El presidente Rodrigo Paz promulgó la Ley N° 1743, que autoriza el Convenio de Préstamo por hasta 118,5 millones de dólares financiado por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), del Banco Mundial, destinado a la ejecución del “Proyecto de Resiliencia Climática en el Sector Vial”.

El objetivo de los recursos es fortalecer la infraestructura caminera del país y mejorar su capacidad de adaptación frente a los efectos del cambio climático, además de impulsar obras estratégicas en distintas regiones.

El mandatario destacó que el financiamiento permitirá ejecutar proyectos viales en el norte de La Paz, Cochabamba y Chuquisaca, incluyendo avances en la carretera Jaime Mendoza.

“Son 118 millones de dólares para proyectos viales y carreteros que permitirán generar comercio, negocios y mejores condiciones de transporte para los bolivianos”, señaló Paz durante el acto de promulgación.

Asimismo, agradeció a la Asamblea Legislativa por la aprobación de la norma, resaltando la importancia del consenso para impulsar obras de desarrollo.

Los recursos del préstamo serán destinados principalmente a la elaboración de seis estudios de preinversión que abarcan un total de 866 kilómetros de carreteras en distintos puntos del país.

Entre los tramos priorizados se encuentran Sucre–Poroma–Puente Chayanta–Toro Toro, Chivé–Porvenir, Vinto–Sacambaya, Yucumo–Rurrenabaque, Cotapata–Santa Bárbara y la doble vía La Paz–Oruro.

Además, el proyecto permitirá a la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) modernizar sus sistemas de gestión, incorporar tecnología para la planificación vial y fortalecer la capacitación de su personal.

La iniciativa busca no solo mejorar la conectividad del país, sino también reforzar la infraestructura vial frente a eventos climáticos extremos, garantizando mayor sostenibilidad y eficiencia en la red carretera nacional.

Con esta ley, el Gobierno apunta a impulsar la integración regional, dinamizar la economía y mejorar las condiciones de transporte en diferentes departamentos del país.

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