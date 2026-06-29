“Le va a llegar la cárcel”: Gobierno asegura que orden de aprehensión contra Evo se ejecutará “con prudencia”

El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, aseguró que el Gobierno cumplirá la orden de aprehensión vigente contra el expresidente Evo Morales y afirmó que su detención se realizará cuando existan las condiciones necesarias para preservar la seguridad.

Durante una entrevista con El Mañanero, la autoridad recordó las recientes declaraciones del Jefe de Estado Rodrigo Paz, quien según señaló: “El presidente ayer dio un claro mensaje justamente en Cochabamba, donde dijo: ‘Ya le va a llegar la cárcel’ (a Evo Morales). Nosotros estamos en la obligación de realizar la detención respectiva, pero tendremos que hacerlo con la prudencia que ello implica. Eso no significa ausencia de Estado, sino evitar que haya hechos que lamentar. Es un trabajo que no se puede conversar ni anunciar a través de los medios, ni tampoco hablar de tiempos. Se trata de un tema de seguridad. Hay que detenerlo”.

“Nosotros estamos en la obligación de hacer la detención respectiva, pero tendremos que hacerlo con la prudencia que significa. Eso no implica ausencia de Estado, sino evitar hechos que lamentar”, señaló.

Justiniano explicó que los detalles sobre un eventual operativo no pueden hacerse públicos por razones de seguridad y descartó revelar fechas o procedimientos.

Consultado sobre por qué el Gobierno no inició antes procesos por las declaraciones de Morales durante los bloqueos, respondió que ya existen investigaciones en marcha y que se continúa recopilando evidencia audiovisual para sustentar nuevas acciones legales.

Añadió que la participación de sectores afectados, como productores, transportistas y ciudadanos perjudicados, permitirá fortalecer los procesos judiciales.

El ministro insistió en que todas las actuaciones se desarrollarán dentro del marco legal y respetando el debido proceso.

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