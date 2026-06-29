“No habrá impunidad: Gobierno apunta a financiadores y organizadores de los bloqueos y anuncia procesos

El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, afirmó que el Gobierno impulsará procesos judiciales contra quienes financiaron y coordinaron los más de 50 días de bloqueos que afectaron al país y aseguró que “no puede haber impunidad” por las pérdidas económicas y sociales ocasionadas.

Las declaraciones fueron realizadas tras una reunión institucional entre los ministerios de Gobierno y Defensa con el Comité Pro Santa Cruz, encuentro en el que se abordaron temas relacionados con la seguridad, el retorno a la normalidad y las demandas regionales.

Justiniano señaló que durante la reunión se coincidió en la necesidad de que la sociedad civil también participe en los procesos judiciales contra los presuntos responsables de promover las medidas de presión.

“La sociedad civil, los productores, los transportistas y todas las personas afectadas pueden fortalecer las denuncias con pruebas para dar mayor legitimidad a los procesos”, sostuvo.

El ministro precisó que el Gobierno busca diferenciar a quienes mantenían demandas legítimas de quienes, según afirmó, financiaron y organizaron los bloqueos con fines políticos.

Asimismo, indicó que ya existen personas detenidas y que el Ejecutivo trabaja en una matriz de casos sustentada en videos y otras evidencias que permitan iniciar nuevos procesos respetando el debido proceso y la independencia de la justicia.

Reiteró que el objetivo es que las pérdidas económicas, la falta de abastecimiento de alimentos, medicamentos y combustibles, así como las afectaciones a miles de ciudadanos, no queden sin responsables.

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