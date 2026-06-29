Conductor muere tras chocar contra un poste en El Alto; presumen estaba alcoholizado

Un hombre de 27 años perdió la vida la noche del sábado luego de protagonizar un accidente de tránsito en la zona Los Pinos Pampa de la ciudad de El Alto, donde la camioneta que conducía chocó contra un poste de energía eléctrica.

La directora de Tránsito de El Alto, Jannet Montecinos, informó que el hecho ocurrió aproximadamente a las 19:50 y fue tipificado como un choque contra objeto fijo.

“El vehículo protagonista es una camioneta marca Kayton de color plateado. Lamentablemente, una persona de sexo masculino de 27 años falleció de manera inmediata”, explicó la autoridad.

Reconstrucción de los hechos

Según el reporte policial, vecinos del sector intentaron auxiliar al conductor y lo sacaron del vehículo antes de la llegada de los efectivos de Tránsito. Sin embargo, cuando el personal policial arribó al lugar, la víctima ya no presentaba signos vitales.

Montecinos indicó que las investigaciones buscan establecer si el conductor se encontraba bajo influencia del alcohol al momento del accidente.

De acuerdo con testimonios recogidos por la Policía, en el vehículo también se encontraban otras tres personas que, presuntamente, estaban en estado de ebriedad y abandonaron el lugar tras el impacto.

“A versión de los vecinos, en el lugar habían otras personas. Han indicado que se percibía aliento alcohólico y estas personas se habrían dado a la fuga”, agregó la directora de Tránsito.

Daños registrados

El fuerte impacto provocó además daños en un poste de energía eléctrica, lo que ocasionó la interrupción del suministro eléctrico en parte de la zona. Las imágenes de cámaras de seguridad muestran que la camioneta circulaba a gran velocidad antes de colisionar violentamente contra el poste.

El cuerpo de la víctima fue trasladado a la morgue del Hospital de Clínicas, mientras la Policía continúa con las investigaciones para identificar y ubicar a las personas que acompañaban al conductor y esclarecer las circunstancias del hecho.

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