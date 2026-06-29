Cochabamba activa plan económico de 60 días para enfrentar efectos de los bloqueos

El secretario de Desarrollo Económico de la Alcaldía, Augusto Terrazas, explicó que el plan “Cocha se Reactiva” es una estrategia integral de 60 días que busca enfrentar los efectos económicos de los bloqueos prolongados que afectaron la producción, el abastecimiento y la comercialización en la ciudad de Cochabamba.

“Este plan es integral y responde a una economía que ha sido afectada por más de 50 días de bloqueos que han desconectado las cadenas productivas”, afirmó al detallar que la interrupción del transporte generó tanto sobreoferta en algunos sectores como escasez en otros, provocando caída de ingresos y riesgos de quiebra.

¿En qué consiste el plan “Cocha se Reactiva”?

Terrazas explicó que la estrategia se basa en dos pilares principales: incentivos tributarios y reactivación de la demanda a través de acciones municipales.

Indicó que el objetivo es inyectar dinamismo económico mediante alivios fiscales para la población y sectores productivos, además de generar espacios de comercialización que conecten directamente a productores y consumidores.

Incentivos tributarios para dinamizar la economíaEl secretario detalló que las medidas incluyen la ampliación del 10% de descuento en impuestos municipales hasta el 28 de diciembre de 2026, así como la extensión de la Ley 1838 hasta el 5 de octubre.

Asimismo, se mantiene el “perdonazo tributario” con un 15% de descuento hasta el 30 de junio y luego con un 10% hasta el 5 de octubre.

En el caso del sector hotelero, se aplicará un descuento del 50% en el impuesto a la propiedad de bienes inmuebles, además de un 10% en patentes municipales. Para el sector gastronómico, se habilitan planes de pago y facilidades en obligaciones tributarias.

Ferias y espacios de comercialización

El plan también contempla la realización de ferias productivas en distintos puntos de la ciudad, como la Plaza Colón, donde ya se desarrolló una primera feria de reactivación económica.

“Buscamos que los productores puedan vender directamente al consumidor, generando un círculo virtuoso donde el consumo reactive la producción”, señaló Terraza.

Para las próximas semanas se tienen previstas nuevas ferias de plantas, artesanos y productores locales.

Proyección del plan

El programa tendrá una duración inicial de 60 días, aunque el municipio también impulsa medidas de mediano y largo plazo, como la “Expo Emprendedor” en la FEXCO, que se realizará mensualmente con espacios gratuitos para micro y pequeños empresarios.

Además, se trabaja en el “Cocha Market”, una plataforma digital tipo aplicación que permitirá a emprendedores comercializar sus productos sin costos de intermediación.

Con estas acciones, el municipio busca reactivar la economía local mediante incentivos fiscales, espacios de venta directa y herramientas digitales para fortalecer la producción y el consumo interno.



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