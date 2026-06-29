Vecinos denuncian peleas y actos vandálicos de hinchas en La Chimba, Cochabamba

Vecinos de la zona de La Chimba, en la ciudad de Cochabamba, denunciaron enfrentamientos y actos de violencia protagonizados por supuestos hinchas de fútbol durante el fin de semana, en inmediaciones de las avenidas Arquímedes y Rafael Pavón.

Según las imágenes difundidas, dos grupos de jóvenes habrían protagonizado riñas en la vía pública, generando momentos de tensión entre los vecinos del área. Los hechos ocurrieron cerca del parque acuático Mariscal Andrés de Santa Cruz.

De acuerdo con los testimonios vecinales, los grupos involucrados no solo se enfrentaron entre sí, sino que también habrían atacado domicilios utilizando pirotecnia, lo que provocó daños en vidrios de algunas viviendas.

Además, en el material audiovisual se observa que una persona fue trasladada cargada hacia un vehículo en medio de los incidentes.

Denuncian hechos recurrentes

Los vecinos aseguran que este tipo de hechos se repiten cada vez que hay partidos de fútbol, generando preocupación e inseguridad en la zona. “Cada que hay partidos vienen estas personas, a apedrear nuestras casas y romper los vidrios con petardos. Estamos cansados”, relató un vecino.

Otro residente denunció además que, al intentar defenderse, algunos jóvenes del barrio habrían sido arrestados. “Los vecinos hemos salido a defendernos y han arrestado a los chicos del barrio que nos estaban defendiendo”, afirmó.

Minutos después de los incidentes, efectivos policiales llegaron a la zona; sin embargo, los vecinos señalaron que la intervención fue tardía, ya que los grupos ya se habían dispersado.

Pedido de mayor seguridad

Los habitantes de La Chimba exigieron a la Policía intensificar los patrullajes en el sector para evitar que estos hechos se repitan. “Vienen en buses, apedrean las casas, cada vez es lo mismo”, señalaron, pidiendo una respuesta más efectiva ante lo que consideran un problema recurrente de inseguridad.

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