Espinoza a Morales: "Decían que sobraban reservas, pero le quitaban dólares a los ahorristas"

El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, respondió este lunes al expresidente Evo Morales mediante una publicación en su cuenta de X (antes Twitter), en la que defendió las medidas económicas adoptadas por el Gobierno y cuestionó la gestión económica del exmandatario.

En el mensaje, Espinoza afirmó que el nuevo régimen cambiario busca "normalizar la economía" y sostuvo que la unificación del tipo de cambio permitirá eliminar distorsiones en el acceso a divisas, facilitar el envío y recepción de remesas y brindar mayor transparencia a las operaciones económicas.

Fracaso económico en anteriores gestiones

Asimismo, responsabilizó a Morales por el modelo económico aplicado durante su gestión y señaló que la confiscación de depósitos en dólares comenzó en 2017, además de atribuirle responsabilidad política por la crisis económica actual al haber impulsado la candidatura del expresidente Luis Arce.

El ministro también aseguró que el sinceramiento de la economía afectará a quienes, según afirmó, se beneficiaban de un sistema de privilegios y reiteró que el proceso de transición traerá beneficios para la población en el mediano y largo plazo.

Las declaraciones fueron difundidas a través de un extenso mensaje publicado en la red social X, en respuesta a cuestionamientos realizados previamente por Evo Morales sobre las recientes medidas económicas del Gobierno.

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