¿Viajarás con menores en vacaciones? Así puedes tramitar el permiso en La Paz

A pocos días del inicio del descanso pedagógico de invierno, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia mantiene habilitada la emisión de permisos de viaje para menores de edad en la Terminal de Buses de La Paz, donde este lunes la atención se desarrolló sin filas y con todas las ventanillas disponibles.

Las autoridades recomendaron a padres y tutores realizar el trámite con anticipación para evitar contratiempos durante el periodo de mayor movimiento de pasajeros.

Tramita el permiso a tiempo

El horario de atención es de lunes a viernes de 07:00 a 21:00, mientras que los sábados, domingos y feriados el servicio funciona de 09:00 a 17:00.

Para los menores que viajan acompañados por ambos padres, únicamente se requiere la presentación de las cédulas de identidad. En caso de que el viaje se realice con solo uno de los progenitores, será necesaria una autorización escrita del padre o madre ausente.

Si no es posible presentar esa autorización, la normativa establece que el trámite podrá realizarse con la presencia de dos garantes.

Modalidad virtual

Asimismo, la Defensoría recordó que el permiso también puede gestionarse de manera virtual y que, en caso de viajes por vía aérea, se debe presentar una copia del formulario autorizado a la aerolínea correspondiente.

Las autoridades reiteraron que cumplir con estos requisitos evitará inconvenientes durante los controles en carreteras o aeropuertos y garantizará que los menores puedan realizar su viaje sin contratiempos.

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