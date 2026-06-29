Alcaldía de Cochabamba impulsa proyectos ambientales y tecnológicos con apoyo internacional

La Alcaldía de Cochabamba busca consolidar nuevas alianzas internacionales para impulsar proyectos de desarrollo sostenible, innovación tecnológica, educación y protección ambiental.

La directora de Relaciones Internacionales e Institucionales, Paula Alarcón, destacó que el alcalde Manfred Reyes Villa, recibió el pasado 12 de junio, en la sede de la Unesco en París, Francia, un reconocimiento como Embajador de la Organización Mundial de Ciudades Sostenibles, distinción que, aseguró, permitirá fortalecer la gestión de proyectos de cooperación internacional para el municipio.

Explicó que actualmente se gestionan varios proyectos con cooperación internacional, entre ellos la implementación de un sistema digital de monitoreo ambiental y la construcción de comedores ecológicos.

Uno de los proyectos más avanzados consiste en la incorporación de tecnología alemana para el monitoreo ambiental, destinada a fortalecer la prevención y atención de incendios y chaqueos en Cochabamba.

"Estamos prácticamente a puertas de firmar el convenio. Es un proyecto que se viene trabajando desde la anterior gestión y que ahora tendrá continuidad", señaló.

Indicó además que especialistas de Alemania llegarán al municipio para capacitar al personal local y garantizar la sostenibilidad del proyecto.

Cooperación para educación e inversión

La directora mencionó que la estrategia municipal también apunta a fortalecer vínculos con embajadas, consulados y organismos internacionales para atraer inversiones y generar oportunidades de formación.

En ese marco, informó que se mantienen contactos con países de la Unión Europea para promover programas de intercambio y capacitación dirigidos a estudiantes y profesionales, con el objetivo de replicar en Cochabamba experiencias exitosas desarrolladas en otras ciudades.

Alianzas para el desarrollo

Alarcón afirmó que la política de relaciones internacionales del municipio busca consolidar alianzas público-privadas y ampliar la cooperación internacional para atender las necesidades específicas de Cochabamba.

"La idea es abrir Cochabamba al mundo, que el mundo conozca lo que se está haciendo en la ciudad, que venga a invertir y que sigamos creciendo como municipio", concluyó.

Mira la programación en Red Uno Play