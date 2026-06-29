Macabro hallazgo: encuentran un cráneo entre espinas en la zona sur de Cochabamba

Vecinos de la zona sur de Cochabamba vivieron momentos de alarma luego de encontrar un cráneo en medio de espinas y vegetación, en plena vía pública. El hecho ocurrió en el sector de K’ara K’ara, según un reporte preliminar.

Los habitantes de la zona, sorprendidos por el hallazgo, dieron aviso inmediato a la Policía. Efectivos se trasladaron hasta el lugar para acordonar el área y comenzar con las investigaciones correspondientes.

Hallan un cráneo entre espinas en la zona sur de Cochabamba. Foto Red Uno.

Las autoridades realizarán las pericias necesarias para determinar si se trata de restos humanos, la identidad de la persona a la que podrían pertenecer y las circunstancias en las que llegaron hasta ese punto.

El caso generó preocupación entre los vecinos, mientras esperan un informe oficial por parte de los investigadores.

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