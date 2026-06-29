¿Duermes con el celular? Estos son los riesgos para tu salud

Usar el celular antes de dormir o mantenerlo cerca durante la noche puede alterar la calidad del sueño y provocar consecuencias para la salud, advirtió la médica general Samantha Torres. La especialista explicó que la exposición a la luz de las pantallas reduce la producción de melatonina, la hormona responsable de inducir el sueño, lo que impide un descanso reparador.

"El problema generalmente es el cambio en el ritmo de sueño. Nos causa la disminución de una hormona que se llama melatonina, que nos induce al sueño. Entonces, al día siguiente despertamos cansados, sin energía, porque no hemos descansado ni conciliado el sueño correctamente", explicó.

Entre las principales consecuencias de dormir con el celular se encuentran la alteración del sueño, el aumento del estrés y la ansiedad, la fatiga y los dolores de cabeza, síntomas que, según la profesional, están relacionados con un descanso insuficiente debido a la exposición constante a la luz de los dispositivos electrónicos.

Torres recomendó dejar de utilizar el celular al menos una hora antes de acostarse, una medida que también debe aplicarse a otros aparatos con pantallas, como televisores y tabletas.

"Cualquier dispositivo que cause una contaminación lumínica impide que el cerebro produzca esta hormona para que podamos descansar correctamente", señaló.

Respecto al hábito de usar el celular como despertador, la médica indicó que no es necesario mantenerlo junto a la cabeza durante la noche. Sugirió colocarlo sobre la mesa de noche o en otra superficie cercana, evitando dejarlo debajo de la almohada, especialmente mientras está cargando.

Asimismo, alertó sobre el riesgo de cargar el celular debajo de la almohada, ya que esto puede provocar un sobrecalentamiento e incluso incendios.

Como parte de una rutina saludable para conciliar el sueño, la especialista recomendó apagar los dispositivos electrónicos una hora antes de dormir y practicar ejercicios de respiración o meditación.

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