Sedes insta a vacunar a los niños durante las vacaciones de invierno

El Servicio Departamental de Salud (Sedes) de La Paz recomendó a los padres de familia reforzar las medidas de prevención durante las vacaciones de invierno para evitar un incremento de las infecciones respiratorias en niños y adolescentes.

El epidemiólogo del Sedes, Marcelo Parra, explicó que el monitoreo epidemiológico se realiza con base en datos históricos de los últimos cinco años, lo que permite evaluar el comportamiento de enfermedades como las infecciones respiratorias agudas y las neumonías.

Incremento de casos

Según la autoridad, aunque en las últimas tres semanas se registró un ligero aumento de casos, tanto las infecciones respiratorias como las neumonías permanecen dentro de la denominada "zona de éxito", es decir, por debajo de los niveles de alerta epidemiológica.

“Las últimas tres semanas hemos tenido un leve ascenso, pero todavía nos encontramos en la zona de éxito. Eso quiere decir que estamos bastante bien”, afirmó Parra.

El especialista señaló que la disminución de temperaturas registrada en las últimas semanas influyó en la decisión de adelantar el descanso pedagógico, ya que se reportaron mínimas de hasta 4,6 grados bajo cero en algunas regiones del departamento.

Buena alimentación y vacunación

Entre las principales recomendaciones, el Sedes pidió fortalecer el sistema inmunológico de los menores mediante el consumo de frutas ricas en vitamina C, como naranja, mandarina y kiwi, además de evitar enviar a los niños al colegio cuando presenten fiebre o síntomas respiratorios.

“Si un hijo siente fiebre o malestar, no lo mande al colegio. Si presenta complicaciones, debe ser llevado al establecimiento de salud”, indicó.

Asimismo, exhortó a aprovechar el periodo de vacaciones para completar los esquemas de vacunación contra la influenza y el sarampión, recordando que ambas vacunas son gratuitas en todos los centros de salud del departamento.

La vacuna contra la influenza brinda una protección aproximada de un año, mientras que la dosis contra el sarampión está dirigida a niños de entre 12 y 23 meses, aunque las autoridades recordaron la importancia de verificar que todos los esquemas estén completos.

Mira la programación en Red Uno Play