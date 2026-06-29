La Paz: Hospitales retoman cirugías tras normalización parcial de oxígeno

El presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, informó que desde este lunes los hospitales públicos y de la seguridad social comenzaron a retomar progresivamente las cirugías y otros procedimientos suspendidos debido a la escasez de oxígeno medicinal registrada durante las últimas semanas.

Suministro de oxígeno

Según explicó, el abastecimiento de oxígeno líquido, esencial para quirófanos y unidades de terapia intensiva, ya alcanzó aproximadamente el 80% de normalización en la mayoría de los centros hospitalarios del departamento.

"A partir de hoy se retoman las actividades. Pedimos a la población un poco de tolerancia porque la reprogramación de todas las cirugías suspendidas se realizará de manera paulatina", señaló Larrea.

El dirigente médico indicó que la recuperación del suministro beneficia a hospitales del sistema público y de la seguridad social, entre ellos el Hospital de Clínicas, el Complejo Hospitalario de Miraflores y establecimientos dependientes de la Caja Nacional de Salud.

Aún faltan otros suministros

No obstante, advirtió que aún persisten dificultades en el abastecimiento de medicamentos e insumos médicos, cuya disponibilidad alcanza aproximadamente el 70%. Según explicó, esta situación fue agravada por los bloqueos, la falta de proveedores en los procesos de licitación y las limitaciones presupuestarias que enfrentan varios hospitales públicos.

Larrea alertó además sobre las consecuencias sanitarias que dejaron más de 50 días de conflictos y bloqueos, especialmente en pacientes con enfermedades crónicas y oncológicas que no pudieron acceder a tratamientos especializados.

"Hay pacientes que no han realizado sus radioterapias ni quimioterapias, y otros que no pudieron trasladarse desde las provincias. Esperamos que esto no tenga consecuencias graves en los próximos meses", afirmó.

Respecto a la entrada en vigencia del tipo de cambio flexible, el presidente del Colegio Médico expresó preocupación por el posible incremento en el costo de medicamentos, prótesis e insumos médicos importados.

"Las prótesis y muchos insumos quirúrgicos no se producen en Bolivia y deben importarse. Esto podría generar un incremento en los costos de atención", advirtió.

Evaluaciones técnicas

Sin embargo, Larrea señaló que el sector salud realizará una evaluación técnica durante los próximos días para determinar el impacto real de la nueva política cambiaria, tomando en cuenta que parte de las importaciones ya se realizaban utilizando cotizaciones superiores al antiguo tipo de cambio oficial.

Finalmente, el dirigente médico reiteró la necesidad de fortalecer el Sistema Único de Salud (SUS) y aumentar el presupuesto destinado al sector para garantizar el acceso oportuno y gratuito a la atención médica, especialmente para la población más vulnerable.

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