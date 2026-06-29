Moriyasu sobre Brasil: "Nos dimos cuenta de que tenemos oportunidades de ganar"

Hajime Moriyasu, seleccionador de Japón, afirmó que la victoria contra Brasil en un amistoso disputado el año pasado hizo que sus jugadores se dieran cuenta de que tienen "oportunidades de ganar" a la Canarinha, en la víspera de los dieciseisavos de final del Mundial.

"El año pasado disputamos un amistoso con Brasil y le ganamos. Es algo que nunca habíamos conseguido antes, una victoria contra Brasil, y fue algo histórico", consideró Moriyasu en la rueda de prensa organizada en el NRG Stadium de Houston.

"Pensamos que va a ser un partido muy intenso. Ahora nos damos cuenta de que si tenemos oportunidades. El partido de mañana va a ser complicadísimo, pero intentaremos ganar y lo daremos todo", añadió.

Japón ganó 3-2 a Brasil el año pasado tras remontar dos goles de desventaja e intentará repetir esa hazaña en Houston, esta vez en el escenario de un Mundial.

"He visto cómo ha crecido el equipo, mi perspectiva no ha cambiado. En ese tránsito hacia la Copa del Mundo hemos visto a jugadores que lo han hecho muy bien, que están cómodos en este tipo de escenario. Los jugadores intentarán contribuir en la victoria y los que no, también. Todos harán todo lo posible para ayudar y jugaremos como un colectivo unido", dijo Moriyasu.

El preparador japonés reconoció que una dificultad añadida para su equipo será el menor tiempo de descanso que ha tenido en vista de esta cita.

"Brasil ha tenido 4 días de descanso y nosotros hemos tenido 3 entre partidos, tenemos cierta desventaja, pero no prestamos atención a esos aspectos. Ya sabíamos cuál iba a ser el calendario, éramos conscientes", afirmó.

Prometió que no va a cambiar la filosofía de su equipo, incluso contra Brasil. "Ganar el Mundial es algo al que tenemos que aspirar, incluso en esta Copa del Mundo", concluyó el técnico japonés. EFE

Mira la programación en Red Uno Play