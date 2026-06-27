Santa Cruz es sede del Primer Simposio Internacional de Cirugía Robótica

La cirugía del futuro ya no es una promesa lejana para el país, sino una realidad en marcha. Santa Cruz se convirtió en el epicentro de un acontecimiento especial para la medicina boliviana al albergar el Primer Simposio Internacional de Cirugía Robótica, un encuentro que marca los primeros pasos firmes del país hacia la adopción de tecnologías de vanguardia en el quirófano.

Durante dos intensas jornadas, destacados especialistas nacionales e internacionales compartieron experiencias, debatieron sobre el futuro de la salud y analizaron los avances más significativos en esta rama que está transformando la atención sanitaria a nivel global.

Alianzas e intercambio internacional

La organización del evento desplegó una importante convocatoria para asegurar un debate de alto nivel, logrando reunir a profesionales de la salud de diversos continentes.

"Hemos invitado a 11 profesionales internacionales de diferentes países como Japón, España, Chile, Brasil y Argentina, además de muchos profesionales nacionales. Estamos dando los primeros pasos para llegar a poder adquirir y dar a los pacientes una cirugía más precisa y más segura", destacaron desde la organización.

El simposio también abrió las puertas a la cooperación médica regional. Entre los asistentes destacó una delegación chilena de la Clínica Universidad de los Andes de Santiago, quienes ofrecieron sus instalaciones como una alternativa de derivación para tratamientos de alta complejidad que aún no se realizan en el país.

"Disciplinas, especialidades, tratamientos y diagnósticos que hoy día no estén ocurriendo aquí por distintas circunstancias, nosotros podemos acoger a estos pacientes en Santiago de Chile", comentó uno de los especialistas invitados.

Los beneficios del robot: Cirujanos menos cansados y mayor precisión

Más allá de la espectacularidad tecnológica, los expertos hicieron hincapié en las ventajas clínicas reales de la cirugía robótica: intervenciones mínimamente invasivas, reducción del sangrado y una recuperación del paciente notablemente más rápida.

Sin embargo, uno de los puntos más fascinantes expuestos en el simposio fue cómo el robot optimiza el rendimiento del propio médico. El sistema robótico es capaz de absorber el temblor natural de la mano humana, ofreciendo un pulso perfecto en cirugías milimétricas. El cirujano opera sentado en una plataforma ergonómica. "Eso significa que en cirugías extensas y prolongadas de dos o tres horas, cuando hay que operar a varios pacientes seguidos, el segundo y el tercero se enfrentan a un cirujano que está bastante menos cansado y puede concentrarse mejor", explicó otro de los expositores.

Con este encuentro, la medicina en Bolivia evoluciona a pasos acelerados, dando un salto cualitativo al sumarse formalmente al debate y la actualización tecnológica que definirá la atención médica de los próximos años.

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