Brasil confirma su once ante Japón: la decisión de Ancelotti con Neymar y Endrick

La selección de Brasil ya tiene definido su once inicial para enfrentar a Japón este miércoles desde las 13:00, en un partido que será transmitido en vivo por Red Uno de Bolivia y la plataforma reduno.com.bo.

El director técnico Carlo Ancelotti apostó por una formación sin Neymar ni Endrick desde el arranque, decisión que vuelve a llamar la atención considerando la expectativa generada en torno a ambos futbolistas.

Endrick aún no ha logrado consolidarse como titular en lo que va del torneo, mientras que Neymar, que recientemente volvió a tener minutos tras recuperarse de una lesión de larga duración, tampoco aparece en el equipo inicial. Sin embargo, se espera que ambos puedan ingresar en el segundo tiempo.

Brasil saldrá al campo con Alisson en el arco; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães y Douglas Santos en la defensa; Casemiro, Bruno Guimarães y Lucas Paquetá en el mediocampo; mientras que en el ataque estarán Rayan, Vinícius Jr. y Matheus Cunha.

El duelo ante Japón forma parte de los cruces decisivos del Mundial, donde la Canarinha busca avanzar con paso firme en la competencia.

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