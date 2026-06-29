¿Qué pasará con el capitán de Cabo Verde denunciado por abuso? La FIFA se pronuncia

La FIFA emitió una declaración oficial en relación con la situación judicial que enfrenta el futbolista Ryan Mendes, capitán de la selección de Cabo Verde, quien está siendo investigado en Nueva Zelanda tras una denuncia por presunta violación presentada por una mujer brasileña.

El caso ha tomado relevancia en la antesala de los 16avos de final del Mundial 2026, donde el equipo africano tiene programado un enfrentamiento ante Argentina. Según la información difundida, la denuncia fue presentada el 10 de abril e incluye registros médicos, fotografías de lesiones y otros elementos que forman parte de la investigación policial.

De acuerdo con el relato de la denunciante, el hecho habría ocurrido el 27 de marzo en un hotel de Auckland, luego de un partido disputado por la selección caboverdiana ante Chile. La mujer, que trabajaba como intérprete para la delegación durante la gira en Nueva Zelanda, señaló que fue invitada a una reunión en el hotel y posteriormente habría sido agredida tras regresar a su habitación.

El informe médico incorporado a la causa describe la presencia de hematomas y lesiones en distintas partes del cuerpo, mientras que las autoridades neozelandesas confirmaron que la investigación continúa abierta y podría extenderse durante varios meses antes de una eventual decisión judicial.

En este contexto, la FIFA señaló que trata “con la mayor seriedad cualquier denuncia de conducta inapropiada” y aseguró que mantiene contacto con las autoridades de Nueva Zelanda, aunque evitó realizar comentarios adicionales sobre el caso. El organismo también precisó que, como norma general, sus órganos judiciales independientes no confirman ni desmienten investigaciones en curso, y que cualquier comunicación oficial se realizará en el momento adecuado.

La investigación en Nueva Zelanda sigue su curso bajo estrictas normas de confidencialidad, mientras se analizan pruebas médicas, registros audiovisuales y otros elementos que podrían ser determinantes para el avance del proceso judicial.

Mira la programación en Red Uno Play