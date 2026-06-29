Un violento accidente de tránsito ocurrido en Vietnam dejó una escena impactante luego de que varias vigas de construcción terminaran incrustadas en un automóvil tras una colisión.

El hecho ocurrió el pasado 25 de junio en la provincia de Dong Thap, cuando una motocicleta que transportaba materiales de construcción de gran tamaño no logró detenerse a tiempo al llegar a una intersección y chocó contra el costado de un vehículo.

La fuerza del impacto provocó que las largas vigas que llevaba la motocicleta atravesaran la ventana del conductor y quedaran incrustadas dentro del habitáculo del automóvil.

Imágenes difundidas por medios locales muestran el momento posterior al accidente, con los materiales de construcción atravesando la zona delantera del vehículo, una escena que rápidamente llamó la atención en redes sociales.

De acuerdo con los reportes preliminares, la motocicleta circulaba con una carga voluminosa que sobresalía varios metros, una condición que habría aumentado el riesgo durante el choque.

Las autoridades investigan las circunstancias exactas del accidente y reiteraron la importancia de cumplir las normas de seguridad al transportar objetos largos o pesados en motocicletas y vehículos pequeños.

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