Tsunami: El perro que no se rinde y busca vida entre los escombros de Venezuela

En medio de la destrucción dejada por los terremotos que sacudieron Venezuela, un héroe de cuatro patas se convirtió en símbolo de esperanza. Su nombre es Tsunami, un border collie de nueve años que participa en las labores de búsqueda de sobrevivientes entre edificios colapsados y zonas de alto riesgo.

Los perros rescatistas cumplen un papel fundamental en este tipo de emergencias, ya que pueden ingresar a lugares donde el acceso humano es imposible y detectar señales de vida gracias a su capacidad de rastreo.

Pero la historia de Tsunami comenzó lejos de una misión de rescate. Antes de convertirse en un especialista en emergencias, fue víctima de maltrato y abandono. Con el paso del tiempo, fue recuperado y entrenado para convertirse en un perro de intervención en desastres.

Su entrenador, Jorge Beens, fundador del Centro de Formación de Equipos Caninos de Intervención en Desastres (K-SAR ECID), fue quien acompañó su preparación para enfrentar escenarios extremos.

Esta no es la primera operación de gran escala para Tsunami. En 2023 participó en las labores de búsqueda tras los devastadores terremotos registrados en Turquía, donde los equipos de rescate enfrentaron condiciones similares.

Foto RR.SS.

Ahora, en Venezuela, recorre zonas afectadas por los derrumbes bajo una orden clave de su entrenamiento: "silencio absoluto". Con esa indicación, el perro avanza entre los restos de las estructuras, escucha y rastrea cualquier señal que pueda indicar la presencia de una persona atrapada.

Cuando encuentra un posible sobreviviente, Tsunami marca el punto mediante ladridos insistentes o una postura específica aprendida durante su entrenamiento, permitiendo que los equipos humanos concentren sus esfuerzos en esa zona.

Según los equipos de rescate, su trabajo ha sido determinante para ubicar a varias personas atrapadas bajo los escombros.

Uno de los rescates más destacados ocurrió en el sector de San Bernardino, en Caracas, donde Tsunami señaló el lugar exacto donde se encontraba un hombre de aproximadamente 60 años atrapado entre los restos de una estructura. Gracias a esa señal, los rescatistas pudieron intervenir y lograr su extracción con vida.

Mientras continúan las labores de emergencia, Tsunami sigue recorriendo los lugares afectados, demostrando que incluso una historia marcada por el dolor puede convertirse en una oportunidad para salvar vidas.

Su pasado quedó atrás. Hoy, su misión es encontrar esperanza donde otros solo ven escombros.

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