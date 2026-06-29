¿El dólar flexible ya impactó en el mercado paralelo? Esto responden los librecambistas

Este inicio de jornada estuvo marcado por la entrada en vigencia del denominado “dólar flexible” fijado por el Banco Central de Bolivia (BCB). Sin embargo, en el mercado informal los librecambistas aseguran que no se han registrado mayores variaciones en sus operaciones y que la dinámica de compra y venta del dólar se mantiene estable.

El librecambista Víctor Yapura explicó que la cotización anunciada oficialmente no coincide con la realidad del mercado paralelo. “6.96 solamente era literal, no es cierto, ahora ante esta nueva normativa que me acaba de comentar que es el dólar flexible, que está en vigencia desde hoy día… lo ha fijado en 9.73”, señaló.

En su actividad diaria, Yapura detalló que actualmente el dólar en el mercado negro se compra alrededor de Bs 9,85 y se vende entre Bs 9,90 y Bs 9,95, asegurando que la nueva medida no ha generado cambios significativos. “No ha habido acá en mi trabajo ninguna gravitación desde que hoy entra en vigencia el famoso dólar flexible”, agregó.

El librecambista también afirmó que la demanda de dólares continúa activa debido a múltiples necesidades económicas de la población. “Hay mucha gente que necesita los dólares americanos para sus diferentes actividades económicas u obligaciones económicas en dólares”, indicó, mencionando casos como importaciones de medicamentos, pago de deudas en moneda extranjera y otras obligaciones financieras.

Asimismo, sostuvo que el mercado paralelo se mantiene debido a la falta de disponibilidad de divisas en el sistema bancario. “Usted va al banco a comprar dólares y no tienen dólares para vender. Si usted va a vender sí, se los compra, pero si usted quiere comprar, no hay”, afirmó.

Con la entrada en vigor del nuevo esquema cambiario, el mercado informal continúa operando con sus propias referencias de precio, mientras la demanda de dólares por parte de la población se mantiene constante en el inicio de esta nueva etapa.

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