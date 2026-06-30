¡Atención! Esta es la cotización oficial del dólar para el martes 30 de junio

El mercado cambiario boliviano ya conoce la cotización oficial para mañana. El Banco Central de Bolivia (BCB) publicó a las 20:00 de hoy el valor del dólar estadounidense que regirá este martes 30 de junio, fijando el tipo de cambio en Bs 9,76.

Este nuevo valor representa un cambio respecto a los Bs 9,73 con los que arrancó formalmente el nuevo régimen cambiario flexible este lunes 29 de junio, tras la implementación dispuesta por el Gobierno nacional mediante la Resolución Ministerial N° 245.

La primera actualización del mercado

De acuerdo con las nuevas reglas de juego, el valor de la divisa extranjera dejó atrás el histórico esquema de tipo de cambio fijo. A partir de ahora, la cotización oficial se actualiza cada día hábil a las 20:00, calculándose sobre la base del promedio ponderado de las operaciones de compra de divisas reportadas por los bancos y entidades del sistema financiero.

Cierre del mercado informal

Por otro lado, de acuerdo con los datos en tiempo real difundidos por el portal especializado dolarboliviahoy.com, la divisa estadounidense en el mercado paralelo cerró este lunes 29 de junio en Bs 9.92 para la compra y Bs 9.90 para la venta.

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