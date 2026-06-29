IBCE: el tipo de cambio flexible era necesario, pero ahora hacen falta inversiones

El Instituto Boliviano de Comercio Exterior coincidió en que Bolivia necesitaba sincerar su economía mediante un régimen de tipo de cambio flexible. Su gerente general, Gary Rodríguez, afirmó que el país deja atrás una etapa de 15 años de tipo de cambio fijo, que, según señaló, se sostuvo con un alto costo para las reservas internacionales netas del Banco Central de Bolivia.

“Tener hoy día un tipo de cambio oficial flexible significa dejar atrás 15 años de un tipo de cambio fijo que, como lo veníamos diciendo durante muchísimas gestiones, se pudo mantener solamente a costa de sacrificar las reservas internacionales netas del Banco Central de Bolivia”, declaró Rodríguez.

El representante del IBCE explicó que, con el nuevo esquema, el valor del dólar fluctuará de acuerdo con la oferta y la demanda de divisas en el sistema financiero.

“La devaluación ya se dio”

Rodríguez sostuvo que la preocupación por una devaluación debe entenderse dentro de un proceso que, en los hechos, ya venía ocurriendo desde 2023 con el incremento del dólar paralelo o del mercado negro frente al tipo de cambio oficial fijo.

“La devaluación que tanto preocupa, en realidad, ya se dio a través de un proceso de depreciación de la moneda desde el año 2023, cuando empezó a subir el paralelo o el del mercado negro frente al tipo de cambio fijo del Banco Central”, afirmó.

También recordó que el año pasado el dólar paralelo llegó a cotizarse hasta en Bs 20 y luego descendió. Según su análisis, esto ocurrió porque la especulación no puede mantenerse indefinidamente y porque, cuando aumenta la oferta de divisas, el precio tiende a bajar.

Exportar más, atraer inversiones y dar seguridad

Para el IBCE, el desafío inmediato no pasa solo por modificar el régimen cambiario, sino por generar condiciones para que ingresen más dólares al país. Rodríguez señaló que Bolivia necesita exportar más, atraer capitales extranjeros y garantizar un clima de estabilidad.

“Para que vengan capitales extranjeros no tiene que haber bloqueos, no tiene que haber avasallamientos, tiene que haber seguridad jurídica”, sostuvo.

El gerente del IBCE remarcó que una de las acciones más urgentes y de corto plazo es impulsar las exportaciones. En ese sentido, recordó que el turismo también representa una forma de exportación de servicios.

“Para que se exporte más, ¿qué tenemos que hacer? Dar las condiciones al sector productivo, que no haya cupos a la exportación, que no haya restricciones, que no haya prohibiciones, que no haya contrabando en el mercado interno que saca también las divisas del país”, señaló.

Rodríguez también cuestionó la posibilidad de aplicar controles de precios como mecanismo para frenar la especulación. A su criterio, esa medida puede generar mayores distorsiones en el mercado.

“La peor receta para controlar la especulación es fijar precios, porque cuando el Estado o el Gobierno intervienen en los mercados, causa distorsiones”, afirmó.

En esa línea, el IBCE plantea que la respuesta debe ser permitir el funcionamiento del mercado, aumentar la competencia y generar condiciones para que el sector productivo pueda producir, exportar y atraer divisas.

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