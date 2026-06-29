Porcicultores: nuevo tipo de cambio no debe subir el precio de la carne de cerdo

Los productores porcicultores de Santa Cruz consideran que la flexibilización del tipo de cambio no debería provocar un incremento automático en los precios finales para el consumidor. Desde el sector advierten que utilizar el nuevo régimen cambiario como argumento para subir precios sería una acción especulativa.

Jorge Méndez, presidente de la Asociación Departamental de Porcicultores (Adepor) de Santa Cruz, explicó que el sector ya venía operando con costos ajustados a un dólar real de mercado, debido a que gran parte de los insumos importados no se adquirían al tipo de cambio fijo anterior.

“De manera que aquí no tiene que pasar nada. Lo único que hay que hacer es entender que el dólar ya estaba indexado. No funcionábamos con un dólar de 6,96 porque eso no había”, afirmó Méndez.

El dirigente señaló que, en los últimos meses, muchos productos e insumos importados ya se calculaban con una cotización cercana a los Bs 10.

“Todo se importaba en la última época alrededor de los 10 bolivianos. Yo creo que ahora habrá un dólar real y el comercio internacional y nacional debe moverse en función del dólar flexible que ha puesto el Gobierno”, sostuvo.

“Subir precios sería especulación”

Para los porcicultores, el nuevo tipo de cambio pone sobre la mesa una situación que ya existía en la práctica. Por ello, remarcan que no debería generar un impacto directo ni inmediato en el precio de la carne de cerdo.

Según Méndez, si algún sector decide elevar precios únicamente por la flexibilización del dólar, sin que exista una variación real en sus costos actuales, se estaría frente a un comportamiento especulativo.

El verdadero riesgo: bloqueos y combustible

Pese a respaldar el sinceramiento cambiario, el sector considera que las medidas económicas todavía avanzan con lentitud frente a los problemas urgentes que afectan a la producción.

Méndez advirtió que la falta de combustible y los más de 50 días de bloqueos dejaron daños profundos en el aparato productivo, especialmente en el capital de operaciones de los productores.

“Estos 53 días el país fue totalmente paralizado y los daños que hemos recibido son irreparables. No sabemos qué vamos a hacer. Nuestros capitales de operaciones con este paro han desaparecido”, lamentó.

El dirigente alertó que, si no se atiende con rapidez la situación del sector productivo, el país podría enfrentar problemas de abastecimiento de alimentos en el futuro.

“Esto en el futuro va a producir escasez de alimento y con la escasez de alimento viene la subida de precios”, advirtió.

Con este panorama, los porcicultores insisten en que el tipo de cambio flexible no debería trasladarse automáticamente al bolsillo del consumidor. Sin embargo, advierten que la falta de combustible, la paralización del país y la pérdida de capital productivo sí pueden convertirse en factores de presión sobre los precios si no se toman medidas urgentes.

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