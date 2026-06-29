Cumbre empresarial en Cochabamba buscará definir propuestas para reactivar la economía

La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) realizará este martes 30 de junio, en la ciudad de Cochabamba, la Cumbre Extraordinaria de Presidentes de Entidades Empresariales, un encuentro que reunirá a representantes de 29 instituciones empresariales del país con el objetivo de analizar la crisis económica, definir acciones conjuntas y construir una agenda para frenar el deterioro de la economía nacional.

La convocatoria incluye a los máximos representantes de los sectores financiero, industrial, comercial, construcción, exportaciones, minería, energía, hidrocarburos y a las federaciones empresariales de los nueve departamentos.

También fueron invitados representantes del sector agropecuario, turismo, transporte y pequeñas y medianas empresas, por lo que será el encuentro empresarial más amplio y participativo realizado por la CEPB en los últimos años.

En este escenario, la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC) presentará una agenda técnica de reconstrucción productiva elaborada a partir de la realidad económica del departamento.

El presidente de la FEPC, Juan Pablo Demeure, señaló que la propuesta busca contribuir a la formulación de políticas públicas de alcance nacional. "Cochabamba llevará una agenda técnica de reconstrucción productiva, construida con datos verificables y propuestas orientadas a decisiones públicas de alcance nacional", afirmó.

Entre las principales propuestas que llevará la FEPC se encuentra la implementación de un Programa Ejecutivo de Reconstrucción Económica 2026–2030, además de medidas para garantizar el abastecimiento de diésel, proteger los corredores logísticos, otorgar alivio tributario y financiero temporal, facilitar el acceso a créditos productivos y preservar la liquidez, el empleo formal y la continuidad de las empresas.

La agenda también plantea reformas para fortalecer la seguridad jurídica, garantizar la libre transitabilidad, proteger la infraestructura económica estratégica, promover la inversión privada y mejorar la competitividad mediante incentivos tributarios y mecanismos que impulsen la reinversión.

El impacto de los conflictos

Como respaldo a sus planteamientos, la FEPC expondrá el impacto de los conflictos sociales en el departamento. Según sus datos, entre 2018 y junio de 2026 Cochabamba acumuló 530 días de bloqueo, 4.923 conflictos sociales y pérdidas económicas por Bs 32.757 millones. Solo en lo que va de este año se registraron 58 días de bloqueo, con una afectación estimada en Bs 3.728 millones.

Por su parte, el presidente de la CEPB, Giovanni Ortuño, sostuvo que la coyuntura exige una respuesta conjunta del sector privado, de acuerdo a un boletín institucional.

"En este momento de emergencia sin precedentes, la unidad del sector privado boliviano constituye un imperativo. Es indispensable compartir una evaluación común de la coyuntura, definir acciones conjuntas para defender la iniciativa y la propiedad privada, preservar el empleo y contribuir a evitar un mayor deterioro de la economía nacional", señaló en la convocatoria.

Ortuño también anticipó que durante la cumbre se debatirá la necesidad de impulsar un Plan de Emergencia que involucre a todos los sectores y regiones del país, promover un acuerdo político nacional e institucionalizar el diálogo entre el Gobierno y el empresariado para recuperar la confianza, la inversión y la producción.

Las conclusiones y propuestas consensuadas por los distintos sectores serán recopiladas y posteriormente entregadas al presidente del Estado como una hoja de ruta para enfrentar la actual coyuntura económica.

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