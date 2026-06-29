Tome nota: Esta será la hora en la que publicará el tipo de cambio oficial del dólar diariamente

El Banco Central de Bolivia (BCB) publicará todos los días hábiles, a las 20:00, el nuevo tipo de cambio oficial del dólar que regirá al día siguiente. La medida está establecida en el artículo 5 del Reglamento de Operaciones del BCB, que dispone que la entidad difundirá diariamente la cotización oficial en su página web, en el marco del nuevo régimen cambiario flexible implementado por el Gobierno.

Para calcular el tipo de cambio, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) instruirá a los bancos múltiples, bancos pyme y al banco público remitir todas las operaciones cambiarias realizadas hasta las 17:00 de cada jornada. Con esa información, el Banco Central determinará el valor oficial que entrará en vigencia al día siguiente.

Nuevo régimen cambiario

La actualización diaria del dólar oficial forma parte de la implementación del régimen de tipo de cambio flexible, establecido mediante la Resolución Ministerial 245, emitida el 26 de junio de 2026 por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

La norma encomienda al BCB ejecutar el nuevo sistema, cuyo objetivo es fortalecer la estabilidad macroeconómica, preservar la competitividad externa y contribuir al equilibrio de la balanza de pagos.

El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, explicó que el propósito es unificar el mercado cambiario y poner fin a la coexistencia de diferentes cotizaciones del dólar en la economía boliviana.

Según la autoridad, el precio oficial será determinado diariamente con base en la oferta y demanda de divisas, tomando como referencia las operaciones que realice el sector exportador con el sistema financiero. El cálculo se realizará mediante un promedio ponderado de las transacciones efectuadas de lunes a viernes, un mecanismo que, según el ministro, ya se aplicaba desde hace aproximadamente seis meses bajo la figura de un “valor referencial”.

Habrá controles para evitar fuertes variaciones

Espinoza también aseguró que el nuevo esquema mantendrá mecanismos para evitar fluctuaciones excesivas en el mercado cambiario. Entre ellos, continuará vigente una banda máxima de 10 centavos entre los precios de compra y venta del dólar.

Asimismo, el Banco Central podrá intervenir comprando o vendiendo divisas cuando se registren episodios de alta volatilidad, con el objetivo de preservar la estabilidad del mercado cambiario.

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