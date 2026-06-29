ANH detecta 179 vehículos con carguíos repetitivos de combustible

El Ministerio de Hidrocarburos y la Agencia Nacional de Hidrocarburos informaron que se intensificaron los controles en estaciones de servicio del país, tanto para verificar el abastecimiento de combustibles como para fiscalizar la calidad de la gasolina y el diésel que llega a la población.

El ministro de Hidrocarburos Marcelo Blanco, señaló que durante el fin de semana se realizaron varios operativos para evitar la especulación y la venta irregular de combustibles. Según la autoridad, se detectaron 179 motorizados que habrían cargado combustible por segunda vez de forma consecutiva.

Estos vehículos fueron identificados mediante el sistema B-SISA y fueron inhabilitados temporalmente para cargar gasolina hasta que sus propietarios justifiquen el motivo de los recarguíos.

"Se ha podido detectar que más de 179 motorizados este fin de semana estaban cargando por segunda vez consecutiva. Con el sistema de B-Sisa se determinó que eran 179 y estos vehículos no van a volver a recibir gasolina hasta que no demuestren por qué hicieron ese recargado” puntualizó Blanco

Más de 300 vehículos bloqueados en mayo

La autoridad informó que los operativos son permanentes y que, como resultado de los controles, durante mayo ya se bloquearon más de 300 vehículos por carguíos irregulares o repetitivos.

El Gobierno advirtió que se evaluarán nuevas medidas para evitar que personas inescrupulosas especulen con la venta de gasolina y diésel, especialmente en momentos en los que el país aún se recupera de los problemas de distribución generados por los bloqueos.

Control a la venta en bidones

El ministro también informó que se asumieron medidas para regular la compra de combustible en bidones. Explicó que se detectaron casos en los que varias personas de una misma familia compraban combustible en pequeñas cantidades para luego revenderlo.

Ante esta situación, se determinó que solo personas mayores de edad podrán comprar combustible en recipientes aptos, con un límite de hasta 5 litros por día.

Además, se aclaró que no se podrá cargar combustible en cualquier envase, debido a que esto puede contaminar el producto y generar riesgos en su posterior uso.

Toman muestras para verificar calidad

El director de la ANH, Freddy Zenteno, informó que no solo se realizan controles de abastecimiento, sino también de calidad. Para ello, brigadas de la institución están tomando muestras de gasolina y diésel en estaciones de servicio.

Las muestras son precintadas bajo medidas de seguridad y enviadas a laboratorio para su respectivo análisis. La ANH anunció que los resultados serán dados a conocer una vez concluido el proceso técnico.

La autoridad explicó que estos controles buscan verificar que el combustible que llega a la ciudadanía se encuentre en condiciones adecuadas y cumpla con la normativa vigente.

Habilitan líneas para denuncias

Ante denuncias sobre posibles irregularidades, como presunta mezcla o alteración del combustible, la ANH pidió a la población reportar cualquier caso sospechoso.

Para ello, la institución habilitó la línea gratuita 800-10-6006 y el número de WhatsApp 72040635.

Abastecimiento continúa en proceso de normalización

Consultado sobre la reducción de filas en estaciones de servicio, el ministro de Hidrocarburos señaló que el Gobierno continúa trabajando para normalizar completamente la distribución de combustibles en todo el país.

La autoridad aseguró que el abastecimiento está siendo garantizado a nivel nacional, aunque reconoció que los bloqueos generaron dificultades en la distribución.

También explicó que una de las razones por las que el abastecimiento demoró fue la aplicación de nuevos procesos de seguridad y control de calidad, con el objetivo de garantizar que la gasolina y el diésel lleguen en buenas condiciones a la población.

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