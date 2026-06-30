¿Subió o bajó? Así cotiza el dólar oficial y el paralelo este martes 30 de junio

El Banco Central de Bolivia (BCB) fijó para este martes 30 de junio un Tipo de Cambio Oficial de Bs 9,76. La cotización subió frente a los Bs 9,73 registrados el lunes 29 de junio, cuando entró en vigencia el nuevo régimen de tipo de cambio flexible en reemplazo del esquema de cotización fija.

En contraste, el mercado paralelo registró una cotización distinta. Según el portal dolarboliviahoy.com, el dólar se ubica en Bs 9,92 para la compra y Bs 9,89 para la venta. En la jornada anterior, la misma plataforma reportó una cotización de Bs 9,92 para la compra y Bs 9,90 para la venta.

Aunque el mercado paralelo opera fuera del sistema financiero regulado, sus cotizaciones siguen siendo utilizadas como referencia por distintos actores económicos. Entretanto, el nuevo Tipo de Cambio Oficial será publicado diariamente por el BCB conforme al régimen de tipo de cambio flexible.

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