¡Atención! Gestora Pública anuncia el cronograma de pago de pensiones para julio

La Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo oficializó el lanzamiento de su cronograma oficial de pago de pensiones para los jubilados y beneficiarios del Sistema Integral de Pensiones. De acuerdo con el reporte de la entidad estatal, la cancelación de la planilla correspondiente al mes de junio estará plenamente disponible a nivel nacional a partir de este miércoles 1 de julio.

Para garantizar la comodidad de los asegurados y evitar aglomeraciones, se han habilitado más de 40 entidades financieras autorizadas a lo largo y ancho del territorio nacional.

Calendario de pagos para el resto de la gestión 2026

Como parte de su planificación para brindar previsión y tranquilidad a las familias de los beneficiarios, la Gestora Pública difundió el cronograma exacto para el cobro de las pensiones de los meses restantes de la presente gestión y el inicio del próximo año:

Pensiones de Julio: Se cancelarán a partir del 1 de agosto .

Pensiones de Agosto: Disponibles desde el 1 de septiembre .

Pensiones de Septiembre: Disponibles desde el 1 de octubre .

Pensiones de Octubre: Se pagarán a partir del 3 de noviembre .

Pensiones de Noviembre y Aguinaldo: La cancelación conjunta iniciará el 1 de diciembre .

Pensiones de Diciembre: Estarán disponibles a partir del 2 de enero de 2027.

Pago de pensiones.

Cumplimiento normativo y fiscalización

La programación de estas fechas responde estrictamente a lo estipulado por el Decreto Supremo N° 0822 del 16 de marzo de 2011, el cual dispone formalmente que “el pago de las pensiones o pagos mensuales se realiza entre el primer día (1) y, como máximo, el séptimo (7) del mes siguiente”. Con esto, el Estado ratifica el compromiso de asegurar que los ingresos de los adultos mayores lleguen de manera oportuna.

Las operaciones de este operador se encuentran reguladas bajo la fiscalización y control directo de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS). Para cualquier consulta o información adicional sobre los puntos de cobro autorizados, la población puede comunicarse a la línea gratuita de atención al cliente 800 10 1610 o ingresar a la plataforma digital oficial www.gestora.bo.

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