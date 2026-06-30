Gobierno cuestiona presión del Órgano Judicial y convoca a mesas de trabajo

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, respondió al anuncio del Tribunal Supremo de Justicia y del Órgano Judicial sobre una solicitud de diálogo con el Gobierno, en medio de los reclamos por mayor presupuesto para este sector.

Gálvez afirmó que el Ejecutivo esperará la nota anunciada por las autoridades judiciales y aseguró que el Gobierno está dispuesto a discutir todos los temas administrativos, pese a la crisis económica heredada.

Sin embargo, remarcó que el eje central del debate no debe ser solamente el presupuesto, sino la reforma de la justicia.

“El eje ordenador de la discusión, cuando hablamos de la justicia, debe ser la reforma de la justicia”, sostuvo el vocero presidencial.

Gobierno pide coordinación entre órganos del Estado

Gálvez señaló que los temas administrativos pueden y deben resolverse en el marco de la coordinación, el respeto institucional y el diálogo entre los órganos del Estado.

Indicó que el Gobierno mantiene su disposición a construir soluciones, pero cuestionó que el pedido del Órgano Judicial venga acompañado de anuncios de presión.

Según el vocero, este tipo de medidas no son necesarias, porque las demandas pueden tratarse en una mesa de trabajo.

“Todos los temas se pueden resolver sentándonos a la mesa, con un plan de trabajo para atender esas necesidades”, afirmó.

Presupuesto no debe ser el único eje

Consultado sobre la posibilidad de incrementar el presupuesto del Órgano Judicial al 5%, Gálvez sostuvo que Bolivia atraviesa una profunda crisis económica y que el esfuerzo del Gobierno apunta a reducir gastos en un Estado que calificó como “obeso”.

Aun así, aclaró que esta situación no impide analizar las necesidades relevantes del sistema judicial.

El vocero indicó que cualquier solución debe ser construida considerando la realidad económica del país y los problemas estructurales de la justicia.

Recursos públicos deben resolver problemas de fondo

Gálvez recordó que los recursos que administran los distintos órganos del Estado pertenecen al pueblo boliviano y, por tanto, deben ser utilizados para atender problemas de fondo.

En ese marco, sostuvo que el diálogo será bienvenido siempre que permita avanzar en una discusión seria sobre la justicia y su transformación institucional.

“El uso de los recursos debe contribuir a resolver los problemas de fondo”, manifestó.

Piden madurez institucional

El vocero presidencial también señaló que el país vive un momento histórico y que Bolivia empieza una etapa de transformaciones democráticas.

Por ello, pidió a las autoridades y a quienes dirigen instituciones del Estado actuar con madurez, responsabilidad y visión institucional.

Gálvez reiteró que el Gobierno aguardará la nota formal del Órgano Judicial y expresó su expectativa de que el diálogo permita atender las inquietudes planteadas, pero también avanzar hacia una reforma profunda del sistema judicial.

Mira la programación en Red Uno Play