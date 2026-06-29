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Reportan incendio de magnitud en la zona del Urubó

Se presume que un cortocircuito desató la emergencia, dejando pérdidas materiales e investigaciones en curso.

Ximena Rodriguez

29/06/2026 18:44

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Foto: Red Uno.
Santa Cruz

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Un voraz incendio se registró la tarde de este lunes en las instalaciones de un conocido restaurante ubicado en la exclusiva zona del Urubó. El incidente provocó una rápida movilización de los equipos de rescate y generó gran alarma entre los vecinos y transeúntes del lugar.

Los informes preliminares señalan que el siniestro se habría originado presuntamente debido a un cortocircuito en el sistema eléctrico de la infraestructura. Actualmente se aguarda el informe oficial y las investigaciones de la Policía.

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