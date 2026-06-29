Inspeccionan predio Adán y Eva tras denuncia por robo de ganado, maquinaria y granos

Una comisión conformada por personal de Dircabi, el Ministerio Público, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Diprove y representantes de comunidades ingresó este lunes al predio Adán y Eva, ubicado en la comunidad Vallecito, municipio de El Torno, para realizar una inspección tras denuncias de la presunta sustracción de ganado, maquinaria agrícola y granos.

El inmueble, que se encuentra en calidad de secuestro dentro de un proceso de investigación, permanece precintado, por lo que, según los denunciantes, ninguna persona debía ingresar ni retirar bienes del lugar.

Durante la inspección, Jorge Loayza, dirigente y comunario de la zona aseguró que existen evidencias de que varios bienes habrían desaparecido del predio.

“Se han sustraído muchas cosas. Hay evidencias de que las 198 cabezas de ganado ya no existen. Ha habido sustracción. Además, por esta misma reja salió una sembradora de un costo elevado”, manifestó.

Los comunarios señalaron que anteriormente habían acordado con autoridades de Dircabi que no se movería ningún bien hasta que se realizara una inspección oficial. Sin embargo, denuncian que ese compromiso no se habría cumplido.

“El lugar estaba precintado, nadie podía entrar ni sacar nada. Pero después no hicieron caso al acta y vimos salir camiones con carga. Tuvimos que detenerlos para saber qué era lo que estaban haciendo con esas cosas”, afirmó el representante.

Asimismo, cuestionó que durante la inspección solo se hubiera formalizado la denuncia por el presunto robo de un tractor, mientras que, según indicó, no se estaría considerando la desaparición del ganado ni de otras maquinarias agrícolas.

Los comunarios anunciaron que, de no obtener respuestas claras, llevarán sus reclamos ante el Distrito 5, la Central Provincial Andrés Ibáñez, la Federación correspondiente y la Asamblea Legislativa Plurinacional, a través del diputado Rolando Pacheco. También prevén remitir un pronunciamiento al vicepresidente del Estado, en su calidad de presidente nato de la Asamblea Legislativa.

Las autoridades realizaron el levantamiento de información y la verificación de los bienes existentes en el predio. Hasta el cierre de esta nota no se había emitido un informe oficial sobre los resultados de la inspección ni sobre el alcance de la investigación.

Se espera que en las próximas horas el Ministerio Público y las instituciones participantes brinden un reporte oficial respecto a las denuncias y las acciones que asumirán dentro de este caso.

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