Ministro Zamora resalta labor de brigadas rurales que rehabilitan vías en el país

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, resaltó el trabajo de las microempresas Pro-Viales de Cochabamba, que forman parte del programa de conservación vial impulsado por la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), a través de un mensaje difundido en sus redes sociales.

Destacó el esfuerzo diario de estos equipos encargados del mantenimiento de la Red Vial Fundamental y afirmó que su labor ha permitido recuperar tramos que estuvieron abandonados por más de dos décadas.

“Hoy quiero presentarles a los trabajadores de las microempresas Pro-Viales de Cochabamba, parte del programa de conservación vial impulsado por ABC, quienes cada día realizan el mantenimiento de nuestras carreteras con esfuerzo y compromiso”, señaló Zamora en su publicación.

Asimismo, expresó su reconocimiento al personal y reafirmó la continuidad de las tareas de mejoramiento vial en el país. “Aún tenemos mucho por hacer, y seguiremos trabajando para que Bolivia cuente con carreteras cada vez más seguras”, añadió.

Programa de conservación vial

Las microempresas Pro-Viales son unidades productivas rurales conformadas por habitantes de las propias zonas, contratadas por la ABC para realizar labores de mantenimiento rutinario como limpieza de vías, bacheo y control de derrumbes.

Este modelo permite garantizar la transitabilidad de las carreteras durante todo el año y responde de manera rápida ante emergencias, contribuyendo a la seguridad vial.

Impacto social y económico

Además de su función operativa, las microempresas generan empleo directo en áreas rurales, fortalecen la economía local y promueven la inclusión de mujeres en el trabajo vial, según el contexto del programa.

El ministro Zamora destacó que, bajo el liderazgo del presidente Rodrigo Paz, se continuará fortaleciendo este sistema de mantenimiento para mejorar la infraestructura caminera del país.



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