Gobierno asegura que el abastecimiento de combustibles se normalizará esta semana

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, informó este lunes que la provisión de diésel y gasolina comenzará a regularizarse desde este martes, según el reporte emitido por YPFB, tras los problemas de abastecimiento ocasionados por los bloqueos.

"Se tiene el informe que lo dio el presidente de YPFB que hasta el día de mañana ya se regulariza. Obviamente hubo el tema de bloqueos, pero ya hay el informe que a partir del martes ya estaría regularizado el tema de diésel y gasolina", afirmó.

El anuncio se da en un contexto en el que persisten largas filas en estaciones de servicio de Cochabamba, donde transportistas y conductores permanecen durante días esperando cargar combustible.

Respecto a la situación de la infraestructura vial, Zamora señaló que la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) continúa trabajando con normalidad, aunque actualmente realiza una evaluación de los daños ocasionados en las carreteras durante los conflictos y bloqueos.

"Ha habido daños en las carreteras, pero seguimos trabajando. Tenemos que dejar atrás el pasado y trabajar en conjunto para ejecutar proyectos viales y de mantenimiento", sostuvo.

El ministro recordó además que el presidente Rodrigo Paz anunció recursos para la ejecución de obras en Cochabamba, destinados a fortalecer la infraestructura caminera del departamento.

Consultado sobre la implementación del nuevo tipo de cambio flexible, Zamora afirmó que la medida representa un "sinceramiento" de la economía y consideró que era una decisión necesaria.

"Es un sinceramiento. Es un tema que se tenía que dar y se están tomando pasos de verdad que necesita el pueblo boliviano. No hay que tenerle miedo. Lo mismo pasó con el levantamiento de la subvención; era un paso que se tenía que dar y esto va a traer buenas cosas para el país", expresó.

Mientras el Gobierno prevé que el abastecimiento de combustibles se normalice en las próximas horas, en Cochabamba continúan las filas en los surtidores y la demanda insatisfecha mantiene la preocupación de transportistas y usuarios.

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