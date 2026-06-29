Cochabamba recibe 45.000 vacunas y refuerza la protección ante el descenso de temperaturas

Tras semanas de retraso por los bloqueos, el municipio de Cochabamba recibió 45.000 dosis de la vacuna contra la influenza, que ya fueron distribuidas a los 29 centros de salud de la ciudad para reforzar la campaña de inmunización.

El secretario municipal de Salud, Aníbal Cruz, informó que las vacunas llegaron durante el fin de semana y serán destinadas principalmente a los grupos de mayor riesgo: niños menores de cinco años, adultos mayores, personas con enfermedades de base y personal sanitario.

Recordó que hace dos meses la campaña de vacunación registraba una cobertura del 94%; sin embargo, la falta de dosis provocada por los bloqueos redujo el avance hasta el 45%.

"Vamos a intensificar la vacunación", afirmó Cruz, al señalar que el descenso de las temperaturas incrementa la necesidad de proteger a la población vulnerable frente a las enfermedades respiratorias.

Hace unas semanas, las autoridades sanitarias advirtieron que al menos 50.000 vacunas contra la influenza permanecían retenidas debido a los bloqueos, situación que obligó a suspender la inmunización programada en unidades educativas y afectó el desarrollo de la campaña.

Con la llegada del nuevo lote, el municipio busca recuperar la cobertura de vacunación y reducir el riesgo de complicaciones durante la temporada de bajas temperaturas.

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