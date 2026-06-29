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Habilitan centros de acopio en La Paz para ayudar a damnificados en Venezuela

La Fundación Equipo Rescate recibe medicamentos, alimentos y vituallas en tres puntos de la ciudad para apoyar a las familias afectadas por los terremotos.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

29/06/2026 13:35

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Foto: Medicamentos recolectados a favor de los damnificados por los terremotos en Venezuela. Red Uno.
La Paz

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La Fundación Equipo Rescate habilitó tres centros de acopio en la ciudad de La Paz para recolectar ayuda humanitaria destinada a las familias afectadas por los recientes terremotos en Venezuela.

Los voluntarios convocaron a la población boliviana, así como a la comunidad venezolana y extranjera residente en el país, a sumarse a esta campaña solidaria con la donación de medicamentos, alimentos no perecederos y vituallas.

“Muchísimas gracias a toda Bolivia por ser solidaria con Venezuela. Estamos habilitando estos puntos de acopio para que la ayuda llegue a las familias afectadas”, señaló un voluntario de la fundación.

Dirección

Los centros de recepción están ubicados entre las calles 20 y 21 de Calacoto, cerca de la Salteñería Nacional; en la calle 25 de Los Pinos; y en la parroquia Santísima Trinidad, en la calle Max Paredes.

La campaña de recolección continuará este martes en horario de 10:00 a 16:00.

“Lo que más necesitamos son medicamentos y vituallas. Todo aporte será de gran ayuda para quienes hoy atraviesan esta emergencia”, indicaron desde la organización.

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