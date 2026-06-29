Hallan gaviotas muertas en Hampaturi y autoridades investigan las causas

La aparición de varias gaviotas andinas muertas en inmediaciones de la represa de Hampaturi, que abastece de agua potable a la ciudad de La Paz, generó preocupación entre la población y motivó una investigación de las autoridades departamentales y de Epsas.

La alerta surgió luego de que ciudadanos difundieran imágenes en redes sociales mostrando aves sin vida en distintos sectores del embalse, lo que provocó especulaciones sobre una posible contaminación minera en la zona.

Inician investigaciones

El secretario departamental de Protección a la Madre Tierra y Gestión Ambiental, Gabriel Pari, informó que una inspección realizada en el lugar permitió verificar la presencia de algunas aves muertas en las dos primeras represas, mientras que en la tercera no se encontraron ejemplares sin vida.

“En la primera y segunda represa hemos visto algunas aves muertas. También encontramos plumas y restos de fauna en el sector, pero en la tercera represa no hubo ningún ave fallecida”, explicó la autoridad.

Pari indicó que, de manera preliminar, se manejan tres hipótesis sobre la mortandad: la falta de alimento, la hipotermia causada por las bajas temperaturas o una combinación de ambos factores.

“La primera hipótesis es que las aves hayan muerto por falta de alimentación; la segunda, por hipotermia; y la tercera, por ambas causas”, señaló.

Descartan contaminación de aguas

Asimismo, descartó que existan evidencias de una contaminación proveniente de la exmina Solución, al precisar que el agua ácida de ese sector es desviada desde 2008 y no ingresa al sistema de las represas.

“Visualmente podemos afirmar que el agua está limpia. Además, solicitaremos los análisis físico-químicos y el protocolo de necropsia de las aves para contar con información científica”, agregó.

Por su parte, el interventor de Epsas aseguró que este tipo de episodios suele registrarse durante la temporada de invierno debido a las temperaturas extremas en Hampaturi y remarcó que el agua distribuida a la población cumple con todos los controles de calidad.

“En todos los inviernos existe mortandad de gaviotas por el intenso frío. Sin embargo, estamos realizando la investigación correspondiente. El laboratorio de Epsas es el único en Bolivia acreditado para analizar 24 parámetros de calidad del agua”, afirmó.

Las autoridades esperan los resultados de las necropsias y de los análisis de laboratorio para establecer con precisión las causas de la muerte de las aves y descartar cualquier riesgo para el suministro de agua potable.

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