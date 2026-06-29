¿No puede cobrar su renta? Así puede solicitar el pago a domicilio

El Servicio Nacional del Sistema de Reparto, Senasir, compartió una guía práctica para orientar a los beneficiarios sobre el procedimiento y los requisitos necesarios para acceder al servicio de pago a domicilio.

Este beneficio está dirigido a personas que, por motivos de salud u otras limitaciones debidamente justificadas, no pueden trasladarse hasta los puntos habilitados para el cobro de su renta o pensión.

Para iniciar el trámite, un familiar o apoderado debe apersonarse a las oficinas regionales del Senasir, como la Administración Regional de Cochabamba, y presentar la documentación que respalde la imposibilidad de traslado del beneficiario.

Requisitos indispensables

Los solicitantes deben presentar los siguientes documentos:

Fotocopia simple y nítida de la cédula de identidad del beneficiario.

Fotocopia simple del último comprobante de pago de la renta o pensión.

Certificado médico original, sellado por el ente gestor de salud, que indique claramente la imposibilidad del beneficiario para acudir al punto de cobro.

Croquis actualizado y detallado de la ubicación del domicilio, dentro de los límites operativos permitidos.

Dos fotografías actuales, tamaño 4x4, nítidas y a fondo libre.

Procedimiento del trámite

Una vez entregada la documentación, el Senasir revisa los requisitos y programa una visita social al domicilio del beneficiario para verificar su situación.

Tras la evaluación correspondiente y la autorización del trámite, se abre un kardex y se programa el pago bajo la modalidad de entrega a domicilio.

De acuerdo con el procedimiento, los pagos se realizan a partir del segundo día hábil de cada mes y se extienden durante los cinco días siguientes. El desembolso se entrega directamente al beneficiario.

Para mayor información, el Senasir habilitó el número de contacto 715 32 879.

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