Bolivia activa misión humanitaria y de rescate en apoyo a Venezuela

Bolivia activó una misión humanitaria y de rescate en apoyo a Venezuela, ante las afectaciones registradas en distintas zonas de ese país. La operación fue anunciada por el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, a través de sus redes sociales.

Según la autoridad, la misión se ejecuta por instrucción del presidente Rodrigo Paz, tras una solicitud de apoyo recibida por Bolivia. El operativo se realiza con el respaldo de la Cancillería boliviana y en coordinación con la Cancillería de Venezuela.

Para esta operación se utilizará una aeronave Hércules C-130, con una tripulación compuesta por 10 personas. Junto a la aeronave viajarán 20 rescatistas militares especialistas, quienes llevarán su respectivo equipo de trabajo para cumplir tareas de rescate en destino.

Siete días de misión

De acuerdo con la información difundida por Justiniano, la misión tendrá una duración total de siete días: dos días estarán destinados al viaje y cinco días al trabajo efectivo de rescate en territorio venezolano.

Además del personal especializado, Bolivia habilitó el traslado de ayuda humanitaria desde La Paz y Santa Cruz. La carga total, sumadas ambas ciudades, será de aproximadamente seis toneladas.

Puntos y horarios para recibir ayuda

El Ministerio de Defensa informó que los horarios de recepción y despegue corresponden a este lunes 29 de junio de 2026.

En El Alto, la ayuda será recibida en los almacenes de la Fuerza Aérea, ubicados en el Aeropuerto Internacional de El Alto, hasta las 17:00 como máximo.

En Santa Cruz, la recepción se realizará en la calle Suárez Arana N° 404, hasta las 20:00 como máximo. Desde esa ciudad, la ayuda será trasladada en camiones durante la noche.

El despegue desde La Paz está previsto para las 19:30, mientras que el despegue desde Viru Viru está programado para las 23:55.

Posible repatriación de bolivianos

La misión también contempla la posibilidad de repatriar a bolivianos que se encuentren en Venezuela, hasta un máximo de 60 personas, de acuerdo con las condiciones operativas del operativo.

Justiniano remarcó que Bolivia no permanecerá indiferente ante la emergencia y sostuvo que el país responderá con ayuda, acompañamiento y acción humanitaria.

“En momentos difíciles, Bolivia no mira de lejos. Bolivia responde, ayuda y acompaña”, expresó el ministro de Defensa.

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