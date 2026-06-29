Rodrigo Paz agradece a Paraguay y plantea una agenda común de desarrollo

El presidente Rodrigo Paz agradeció a su homólogo paraguayo, Santiago Peña, por la hospitalidad recibida y por la voluntad de continuar fortaleciendo la relación bilateral entre Bolivia y Paraguay.

A través de una publicación en sus redes sociales, el mandatario boliviano destacó que ambos países coinciden en una agenda de integración regional basada en proyectos estratégicos orientados a impulsar el comercio, la inversión y nuevas oportunidades de desarrollo.

Entre las iniciativas mencionadas por Paz se encuentran la Hidrovía Paraguay–Paraná, la consolidación de URUPABOL en el Río de la Plata y el Corredor Bioceánico, que busca conectar a Paraguay con Chile a través de territorio boliviano.

“Gracias, presidente Santiago Peña, por la hospitalidad y la voluntad de seguir fortaleciendo la relación entre Paraguay y Bolivia”, expresó Paz.

Proyectos para conectar la región

El jefe de Estado señaló que la agenda común apunta a convertir la integración física y comercial en una herramienta concreta para dinamizar las economías de ambos países.

“Coincidimos plenamente en una agenda de integración con proyectos estratégicos: la Hidrovía Paraguay–Paraná, la consolidación de URUPABOL en el Río de la Plata y el Corredor Bioceánico para conectar a Paraguay con Chile a través de territorio boliviano”, escribió.

Según el mandatario, estas iniciativas permitirán abrir más comercio, atraer inversiones y generar oportunidades para los pueblos de Bolivia, Paraguay y la región.

Agradecimiento por respaldo democrático

Paz también expresó su agradecimiento al pueblo paraguayo y a su Gobierno por el respaldo brindado a la democracia boliviana tras los recientes intentos de desestabilización.

“Guardo un agradecimiento eterno al pueblo paraguayo y a su Gobierno por el rol preponderante en el respaldo a la democracia boliviana tras los recientes intentos de desestabilización”, manifestó.

El presidente afirmó que esa solidaridad, demostrada en uno de los momentos más difíciles de la historia reciente del país, fortalece los lazos que Bolivia y Paraguay continúan construyendo.

Con este mensaje, Paz remarcó que la relación bilateral no solo se apoya en intereses económicos y comerciales, sino también en vínculos políticos, históricos y democráticos que buscan proyectarse hacia una mayor integración regional.

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