Sacaba cumple 265 años y recibe anuncio de obra clave para Cochabamba

Sacaba conmemoró este lunes los 265 años de fundación de Villa San Pedro de Sacaba con una sesión de honor que reunió a autoridades nacionales, departamentales y municipales, además de representantes de instituciones y organizaciones sociales.

Durante el acto central, el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, destacó la importancia de la unidad entre niveles de gobierno para impulsar proyectos de desarrollo. En su intervención, anunció la licitación del distribuidor de Pacata con una inversión de 73 millones de bolivianos, una obra considerada estratégica para la movilidad en el eje metropolitano de Cochabamba.

Informó también que el Gobierno prevé inversiones superiores a los 400 millones de bolivianos en el departamento, destinadas a infraestructura vial, educación y otras áreas prioritarias. Asimismo, remarcó que se trabaja en el fortalecimiento del sistema carretero y la mejora de la conectividad nacional.

El alcalde de Sacaba, Riony Villarroel, resaltó la coordinación con el Gobierno central y la Gobernación para la ejecución de proyectos como la avenida Chapare y otras obras en curso, señalando que la gestión municipal se enfoca en resultados concretos para el desarrollo del municipio.

En el acto participaron también alcaldes de otros municipios, legisladores y representantes de distintas instituciones, quienes coincidieron en la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto para el crecimiento regional.

La sesión de honor concluyó con la entrega de reconocimientos a autoridades e instituciones, en el marco de la celebración por el aniversario de Sacaba y los actos de homenaje a su trayectoria histórica y productiva.

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