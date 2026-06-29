Terror en El Alto: encapuchados armados asaltan una vivienda de madrugada

Momentos de terror vivió una familia en la ciudad de El Alto luego de que delincuentes armados ingresaran a su vivienda durante la madrugada, redujeran a una de las propietarias y se llevaran dinero en efectivo y joyas antes de huir efectuando disparos.

¿Cómo sucedió?

Según el relato de una de las víctimas, el hecho ocurrió alrededor de la 01:30, cuando tres sujetos encapuchados irrumpieron en su habitación mientras ella descansaba.

“Eran tres los que entraron a mi cuarto. Uno me apuntaba con un arma, otro me sujetaba y el tercero buscaba el dinero”, contó la mujer.

Los antisociales exigían que entregara el dinero mientras registraban la vivienda en busca de objetos de valor.

La víctima explicó que el ruido alertó a su yerno y a su hija, quienes descendieron para verificar lo que ocurría. Ante los gritos de auxilio y la reacción de la familia, los delincuentes escaparon apresuradamente.

Antes de abandonar el lugar, los asaltantes lograron llevarse dinero en efectivo y varias joyas. Durante la fuga realizaron al menos tres disparos, uno de los cuales impactó contra una ventana del inmueble.

Cortaron sistema de seguridad

La familia también denunció que los delincuentes cortaron los cables del sistema de cámaras de seguridad para evitar ser grabados, aunque cámaras de vigilancia de viviendas vecinas registraron parte de la huida.

De acuerdo con la denuncia, los asaltantes abordaron vehículos que los esperaban en inmediaciones del domicilio y escaparon del lugar.

La Policía inició las investigaciones para identificar y capturar a los responsables de este nuevo atraco armado registrado en la ciudad de El Alto.

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