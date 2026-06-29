Una madrugada marcada por la violencia y la tragedia se registró en la provincia de Misiones, donde un joven de 18 años protagonizó una secuencia de hechos que terminó con tres personas muertas y un sobreviviente en estado crítico.

Todo comenzó en una vivienda rural de Colonia Seguín, en la zona de Campo Viera, cuando Jonás Cristian Chiluk mantuvo una fuerte discusión con su novia y su suegro. Según la reconstrucción policial, el conflicto escaló rápidamente hasta que el joven habría amenazado a ambos con un arma blanca.

Minutos después, y en un estado de extrema alteración, Chiluk se retiró del lugar y sustrajo una camioneta perteneciente a su suegro, que se encontraba estacionada con las llaves colocadas.

Amenazó a su novia, robó camioneta y murió en choque con dos más. FOTOS: RRSS. Composición CHMF.

A partir de ese momento se inició un extenso recorrido por distintas rutas de la provincia. El vehículo transitó por la Ruta Nacional 14 y luego tomó la Ruta 1 hacia Apóstoles, para finalmente incorporarse a la Ruta Costera 2, en dirección norte.

El desenlace ocurrió a la altura del kilómetro 18, cuando la camioneta impactó violentamente contra un camión Fiat Iveco que se encontraba detenido sobre la calzada debido a una avería mecánica. En ese momento, tres personas trabajaban en la reparación del vehículo de carga.

El choque fue de tal magnitud que uno de los trabajadores murió en el lugar, otro falleció posteriormente en el hospital, y un tercero permanece internado en estado crítico. El conductor de la camioneta también perdió la vida.

Amenazó a su novia, robó camioneta y murió en choque con dos más. FOTOS: RRSS. Composición CHMF.

De acuerdo con información preliminar, el siniestro ocurrió aproximadamente tres horas y media después del conflicto inicial y a casi 140 kilómetros del punto de origen, lo que refuerza la hipótesis de una secuencia de hechos encadenados que ya está siendo analizada por las autoridades judiciales.

El caso se encuentra bajo investigación para determinar con precisión las circunstancias del hecho, incluyendo las amenazas previas, el robo del vehículo y la dinámica del choque.

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