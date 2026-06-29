Gobierno de Venezuela restringirá acceso a la zona de desastre a partir de este viernes

El gobierno de Venezuela restringirá desde la noche del viernes el acceso a la zona más afectada por los potentes terremotos registrados el miércoles, anunció el ministro de Interior, Diosdado Cabello, durante una alocución transmitida por la televisión estatal.

"Queda restringido el acceso al estado de La Guaira a partir de las 20:00 horas" (00:00 GMT) del 26 de junio, dijo Cabello. Más temprano, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, pidió no desplazarse hacia La Guaira, a unos 40 km de Caracas, para facilitar el desplazamiento de los equipos de salvamento.

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