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Gobierno de Venezuela restringirá acceso a la zona de desastre a partir de este viernes

La medida regirá desde las 20:00 del viernes 26 de junio y busca facilitar el desplazamiento de equipos de rescate, asistencia humanitaria y organismos de emergencia en el estado más afectado por los terremotos.

EFE

29/06/2026 13:58

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Gobierno de Venezuela restringirá acceso a la zona de desastre a partir de este viernes. Foto EFE.
Venezuela

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El gobierno de Venezuela restringirá desde la noche del viernes el acceso a la zona más afectada por los potentes terremotos registrados el miércoles, anunció el ministro de Interior, Diosdado Cabello, durante una alocución transmitida por la televisión estatal.

"Queda restringido el acceso al estado de La Guaira a partir de las 20:00 horas" (00:00 GMT) del 26 de junio, dijo Cabello. Más temprano, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, pidió no desplazarse hacia La Guaira, a unos 40 km de Caracas, para facilitar el desplazamiento de los equipos de salvamento.

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