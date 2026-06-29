Comunarios hallan a una recién nacida a orillas de un río de Potosí

El hallazgo de una recién nacida ha movilizado a las fuerzas del orden en la comunidad potosina de Chayacari. Dos ciudadanos, uno de ellos, una autoridad originaria de la zona, se presentaron en las dependencias de la Felcc de Llallagua para denunciar formalmente la existencia de la menor.

Foto: Red Uno.

Ante la gravedad del reporte, un contingente de Radio Patrullas 110 y personal de la FELCC se trasladó de inmediato al lugar en coordinación con el Ministerio Público. Al llegar a la comunidad, los pobladores informaron que la bebé fue encontrada inicialmente en un río situado detrás de las viviendas del sector.

Solidaridad vecinal y auxilio inmediato

Una joven de la comunidad, de 23 años de edad, intervino rápidamente para proteger a la víctima de los peligros del entorno.

"Encontré a la menor y, con la finalidad de precautelar su vida y salud, procedí a trasladarla a mi domicilio", manifestó la ciudadana a las autoridades policiales.

Tras verificar el estado de la menor, los efectivos activaron los protocolos de emergencia para garantizar su traslado seguro a un centro médico. La recién nacida fue ingresada al Hospital Madre Obrera Plus de Tercer Nivel, donde la médico de turno, Dra. Mirtha Velásquez, asumió la responsabilidad de su valoración clínica.

Acciones legales en curso

El caso ha sido tipificado inicialmente como un presunto delito de Abandono por Causas de Honor, una figura prevista y sancionada por el Artículo 279 del Código Penal. El Ministerio Público ya ha tomado el control de las actuaciones para dirigir la investigación penal, identificar a los responsables y garantizar la protección de la pequeña.

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