Esta noche parte más de seis toneladas de ayuda humanitaria hacia Venezuela

La semana pasada, Venezuela sufrió dos potentes terremotos que sacudieron su territorio y dejaron múltiples zonas completamente devastadas. Ante la magnitud de la emergencia, la comunidad de residentes venezolanos en Bolivia se movilizó para recolectar suministros esenciales destinados a las familias afectadas.

Una recolección impulsada por la solidaridad

La Fundación Solidaria Venezolana logró reunir una importante cantidad de asistencia compuesta por alimentos no perecederos, agua, ropa, calzado, pañales, medicinas e insumos médicos.

Omayru Hernández, residente, afirmó: “Tenemos la esperanza de enviar más y más ayuda; estamos embarcando en el camión del Ministerio de Defensa más de 6 toneladas de artículos de higiene, pañales para bebés y adultos, medicina, insumos, enlatados, alimentos no perecederos, agua, ropa, calzados, entre otros”.

Foto: Marianela Aguirre | Red Uno.

Según lo que indica Hernández, el traslado de estos recursos fue coordinado de forma estrecha con la Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Defensa del Estado Plurinacional. “Se logró el objetivo, nos sentimos felices y agradecidos; esto es un acto de fe y amor”, expresó, además de detallar que la carga será trasladada mediante un vuelo humanitario de la Fuerza Aérea.

El despliegue del contingente boliviano

Por su parte, las autoridades de Defensa Civil confirmaron la hora de salida y el soporte técnico adicional que brindará el país a la zona del desastre. El teniente coronel Marco Rivero, representante del Ministerio de Defensa Civil, explicó: “Como viceministerio de Defensa Civil, a través de la instrucción del presidente Rodrigo Paz haremos el traslado de la ayuda humanitaria que ha recolectado la Fundación Solidaria Venezolana”.

Foto: Marianela Aguirre | Red Uno.

Además, especificó que la aeronave Hércules partirá desde el aeropuerto internacional de Viru Viru a las 22:30 horas con todo el cargamento.

“También, habrá un equipo de rescatistas de las Fuerzas Armadas que partirán a Venezuela a apoyar con la ayuda humanitaria de rescate; son 20 rescatistas especialistas que se trasladarán”, concluyó Rivero.

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